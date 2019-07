Co hůř, další pánové s patentem na pravdu založili jakési nacionalistické milice. Ohánějí se vlastenectvím, či bezpečností. Dva z nich, Michal Moravec a Petr Kalinovský dokonce prochází vlaky z Drážďan do Ústí. Přitom hledají podezřelé osoby. Jak sami ve videu na YouTube přiznávají, jedním z měřítek je rasa dotyčného.

Už jen zbývá, aby tito experti samozvaně rozhodovali o tom, kdo ve vlaku sedět smí a kdo ne, načež by dotyčné na nejbližší zastávce vyhazovali do připravených dodávek. Ty by je pak odvážely do internačních lágrů, vstříc konečnému řešení. Připomínají SA-many v hitlerovském Německu, kteří hráli na protižidovskou notu, bránili lidem nakupovat u židovských obchodníků, napadali židy a šířili protižidovskou nenávist. Skončilo to koncentračními tábory a plynovými komorami.

Uklidňující na tom mohou být alespoň reakce diváků pod videem. Většina těm dvěma povedeným domobrancům doslova napsala, že jedinými „exoty ve vlaku“ byli oni sami.Na druhou stranu najdou se i tací, co s nimi souhlasí. Lidé se až příliš často stávají oběťmi mystifikací a někdy i naprosté nesmysly stačí, aby spustily řetěz událostí, který by mohl skončit nenávistí.

Ta, jak známo, plodí jen další nenávist. Jestliže se nedokážeme postavit zlu v samém jeho zárodku, nezbude nám, než si jeho důsledky zopakovat. Tak jako už mnohokrát v historii – nenávist nezávisí na místě, ani čase, nebo dokonce rase a národnosti.

Bohužel, nenávistná prohlášení dnes šíří dokonce i lidé, kteří usedají v lavicích zákonodárců. Například z Okamurovy SPD. Zprávy o tom čítám až příliš často. Jen si místo „židovského elementu“ berou na paškál muslimské imigranty.

S nenávistí je třeba bojovat. Ti dva „experti“ na „ilegály“ nedělají nic jiného, než že naplňují „skutkovou podstatu trestného činu šíření nenávisti ke skupině obyvatel.“ Je na policii, aby zakročila. Zákonné nástroje k tomu má a důkazní materiál také. Cokoliv jiného jsou jen výmluvy a nechuť, která by nás mohla jednou stát až příliš mnoho. Tak, jako kdysi v Německu.