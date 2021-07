O nedostatku parkovacích míst v Ústí víme všichni. Teď ještě budou navíc i drahá. Vedení města se rozhodlo, že prostě auta z přeplněného centra vytlačí a parkovací hodinu místo současných deseti zpoplatní dvaceti korunami. Ulice Dlouhá, Pařížská, Velká Hradební a Bratislavská pak za první hodinu čtyřiceti a následující sedmdesáti korunami. Jestli to bude fungovat, se ukáže už od září.

Opatření vítají maximálně tak zarytí fanoušci bicyklu, pěší chůze a MHD. Ti ostatní obvykle nadávají jako špačci a přestěhování aut na odstavná parkoviště a do parkovacích domů považují za fikci.

Každý, kdo tudy jezdí, ví, že plocha autobazaru Jelínek je přecpaná, pod Mariánskou skálou je půlka pronajatá rezidenty, ostatní ulice přecpané i bez zdražení v centru a citované Zanádraží sice prázdné bývá, jenže má pro změnu minimální kapacitu. Především pak před Domem kultury to bude vskutku napínavé, jelikož tahle parkovací místa sama o sobě fungovala právě jako záchytná.

Plán na vytvoření pěší zóny a moderního bulváru v Pařížské a okolí je skutečně super. Ale bez pořádného parkovacího domu to bude pro Ústečany, kteří jezdí do práce autem a nemohou jinak, spíš katastrofa. A pak, lidé budou stejně v centru parkovat i přes zdražení. Jen prostě zaplatí víc, nebo to risknou a nezaplatí vůbec. Stejně jako v současnosti.