Komentář Petra Málka: Dávají nám dobrý příklad, jak přežít zimu ve zdraví

Kdo nechce zimu promarodit, musí tělo na chlad naučit. To už říkaly naše babičky. Jednou z možností, jak to udělat, je otužování. Někdo chodí do posilovny učit svaly námaze, další třeba luští křížovky pro udržení mozku v pohotovosti.

Petr Málek, Teplický deník | Foto: Deník