K uspořádání maratonu nemalou měrou přispívá i město samotné. Pořadatel neplatí zábory veřejných prostranství a dostává štědré dotace z ústecké pokladny, teď naposled, mimo jiné, šest set tisíc korun. Vyčísleno do důsledku, podpora města přesahuje milion korun.

Co ale, kromě show a dobrého pocitu, Ústečané dostanou? Jen prestiž mnohým nestačí. Nutnost, kdy například musíte vstát do práce kvůli zavřeným silnicím a přeloženým spojům MHD o hodinu dřív, vyvolává u leckoho vzteklé skřípání zubů. I ten, kdo z různých důvodů nenakoupí den dopředu, má smůlu. O komplikacích pro seniory nemluvě.

Příkladů je kupa. Všechny se ale pohybují v rovině nepohodlí a to se prostě dá pro dobrou věc vydržet. Horší jsou ale připomínky podnikatelů a živnostníků, kteří leckdy musejí zavřít „kšeft“, jelikož se k nim prostě zákazníci nedostanou. Právě tady je zakopaný pes.

Organizátor ve skutečnosti kromě abstraktní prestiže do Ústí nic hmatatelného nevrací. Nespolupracuje s místními firmami. Má sponzory odjinud. Půlmaraton je pro něj dobrý kšeft, popírání by bylo bohapustým pokrytectvím.

Co s tím? Netřeba půlmaraton rušit. Ale organizátoři by se měli dobře zamyslet a dobrou vůli Ústečanům hmatatelně oplatit. Když už nic jiného, mohli by si uvědomit, že ze zisků zdejší podnikatelé platí daně, které končí v městské pokladně. Tím by mohli začít.