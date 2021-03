/ANKETA/ Střížovický vrch nedaleko od centra Ústí nad Labem je oblíbeným místem pro různé relaxační aktivity. Potkávají se zde lidé na procházkách, pejskaři, cyklisté, koňáci, rybáři, houbaři a v zimě se k nim přidávají také běžkaři a bruslaři. Nyní tam chce spolek Za rozvoj terénní cykloturistiky MTBWork postavit dvě takzvané singletrailové trasy. Oficiální tratě pro horská kola na pozemcích pronajatých od města.

Ústečané mohli tento záměr připomínkovat na webových stránkách města do 1. března. Řada z nich se obává hlavně větší zátěže této přírodní lokality. S větším počtem návštěvníků hrozí nárůst dopravy pomocí automobilů až na samotný kopec a divoké parkování. To by následně mohlo vést k vybudování parkoviště, toalet a dalšího příslušenství, které by místní malebnou přírodu znehodnotilo.