Komentář: Škarohlíd od nátury půlmaraton neocení. Patriot se bude těšit

A je to tady zas. Ústečany čeká v druhé polovině září devátý ročník půlmaratonu, na který přijedou elitní i docela normální běžci z celého světa. Na akci pořadatelé avizují 3,5 tisíce závodníků, připravené jsou trasy pro handicapované, rodiny s dětmi, rekreační maratónce i ty, kdo s chutí překonávají sami sebe a lámou osobní rekordy, co to dá.

Janni Vorlíček, Ústecký deník | Foto: Deník

Z ústeckých celebrit se účastní boxerka Fabiana Bytyqi se svou Andělskou pěstí, její mentor Lukáš Konečný, ale i náměstek primátora Pavel Tošovský s rodinou. Akci provází každoročně velká mediální show. Pro ústecké obyvatele přináší celou řadu omezení. Uzavřené hlavní tahy přes městské centrum, Benešův most, některé supermarkety mají zavřeno, jelikož se k nim nikdo nedostane. Neprojedete po hlavní třídě na Střekově, přes Mírové náměstí, je třeba důkladně sledovat informace o linkách MHD a dopředu si nastudovat, kam jsou přemístěné náhradní zastávky. Kde zaparkovat, aby vám vašeho plechového miláčka nikam neodtáhli. Kudy jít pěšky a kde ani po svých neprojdete. Debata o tom, zda by nebylo možné najít pro trasu maratónu vedlejší ulice, jejichž uzavření by tolik nezasahovalo do života Ústečanů, začíná dlouho před závodem a končí někdy v listopadu. První chtějí své pohodlí za každou cenu. Druzí oponují, že nepohodlí dalece vyvažuje pozitivní propagace sportu i komunitního života, a v neposlední řadě i města Ústí, které má jinak nedobrou pověst průmyslového centra. S tím nelze, než souhlasit. FOTO: Centrem Ústí a chemičkou se prohnaly tisíce běžců. Najdete se na snímcích? Přečíst článek › Koneckonců, informace o závodu a s ním přijatými omezeními jsou k dispozici dlouho dopředu. Akce je jednou za dlouhý čas a dá se přežít. Buď fanděním oblíbeným ústeckým sportovcům, případně rodinným příslušníkům. Anebo pokud je někdo škarohlídem od nátury, přežije pro něj otravnou sportovní hysterii v hospodě, či na kanapi u televize, kde najde místa víc než dost.



V tom případě ale nutno nakoupit zásoby piva a čipsů s klobásami dopředu, neb není zaručeno, že s autem bude možné dostat se k nejlevnějšímu supermarketu. Kvůli půlmaratonu, jak jinak.

Autor: Janni Vorlíček