Janni Vorlíček | Foto: Deník/Karel Pech

Okolní obce považují sanovanou skládku v Radešíně u Chuderova za tikající bombu. Není se co divit. Za desítky let sem proudily stovky tun odpadu, které zamořily pitnou vodu. Ta se dodnes nedá pít a to od sanace v roce 1994 a poté po její reklamaci v roce 1997 uplynulo pomalu čtvrt století.