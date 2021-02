Není divu, chodníky a silnice, které nejsou v prioritních kategoriích, prostě musely počkat, než se společnost AVE Ústí nad Labem, které pro město uklízí ulice, vypořádá s „jedničkami“.

Jeho manažeři neustále opakují, že mají 24/7 v ulicích všech pět sypačů, deset menších strojů a čtyři desítky lidí. Dokonce prý letos posílili tým o další pracovníky. I když se tomu těžko věří, je to docela uvěřitelné tvrzení i navzdory poznatkům o zasněžených silnicích. Jak to řekl meteorolog Martin Novák, když napadnou tři čísla sněhu za hodinu, tak se můžete vrátit na začátek cesty a začít znovu. Nehledě na to, že ty počty lidí a strojů jsou na téměř stotisícové město plné kopců prostě málo.

Řešení by tu ale bylo, ač nepopulární, jelikož by útočilo na naši pohodlnost.

Za Rakouska i první republiky města a jeho obyvatelé vnímali obecní majetek jako společný. Proto platilo nařízení, a někde to ani nebylo třeba nařizovat, že majitel domu či jiné nemovitosti má povinnost alespoň jednou do týdne uklidit chodník k nemovitosti přilehlý. Když nasněžilo, tak včetně toho kousku příjezdové silnice.

Kdyby toto opatření město znovu zavedlo, lidé by si alespoň víc vážili společné práce na úklidu a odhozené odpadky bychom pak v ulicích našli jen stěží.