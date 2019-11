Střekovští dobrovolní hasiči podle zpravodajů dostali po letech novou stříkačku. To ovšem bylo řečeno jenom „A“ bez toho „B“. Vlastně to nesděluje nic jiného, než že mají nové nákladní auto s cisternou a vodním dělem.

Rozebereme-li však tuto zprávu ve světle skutečnosti, zjistíme, že je pravdivá jen zčásti. Začneme tím, kdo stříkačku dostal: Střekovští dobrovolní hasiči. Ano, tato část informace je vskutku v pořádku. „Starej“ Tonda Bauer je opravdu starostou sboru dobrovolných hasičů na Střekově a předsedou spolku. No, sboru. Je to taková skupinka chlapů, kteří sice umějí jednomu lézt festovně na nervy, ale když přišly katastrofální povodně v roce 2013, byli to právě oni, kdo mezi činžáky na obstarožním člunu kontrolovali, jestli někdo neuvázl v zatopeném domě. Nebo jestli, nedej bože, tam nějaký lotr nerabuje. Jezdili dokonce za vlastní peníze a naftu do vesnic na okraji Ústí kontrolovat, jestli se tuhle neurvalo molo, tamhle nevlítl „na vlnách“ šíf mezi vilky, nebo jestli nejmenovanému papalášovi neuvázlo jeho SUV v obýváku.

K nové technice. Dostali… Ehm… No, dostali. Jako jo, no. To sice dostali, ale žebrali o ni sakra dlouho, a kdyby jiný sbor dobrovolníků neprohlásil, že se na takový starý střep může zvysoka, však víme co, tak mají utrum. Tím se dostáváme k další části zprávy, „… novou cisternu.“ Tedy spíš zánovní. No, dobrá, tak není nová a vlastně ani zánovní. Je to prostě starý střep. Ovšem v porovnání s tím veteránem, vyrobeným někde u „trambusů“ za krále Klacka, je to poslední výkřik hasičské techniky. Hasiči slaví, místní papaláši se u toho nezapomínají ukázat, jakože aby všichni viděli, jak osvícení a skvělí jsou a jak se starají, aby Střekov… Pendrek!

Když chlapi ze Střekova za minimálního zájmu komunálních vůdců ze všech pater politiky krajské metropole od shora až dolů a s minimálním vybavením dorazili před pár lety k hořícím silům v Setuze a začali hasit, trvalo dalších snad čtvrt hodiny, než dorazili profesionálové. Ne, že by něco zanedbali, ale prostě proto, že chlapi ze Střekova to měli asi dvě minuty cesty.

Dodnes to není o moc lepší. Politici zájem jen předstírají, a když, tak jen zaplácnou rozzlobená ústa starým vybavením, nebo nějakou drobností, aby vypadali hezky. Světlou výjimkou je v tom bývalá primátorka Věra Nechybová, jejíž dojetí při předání stříkačky bylo od srdce, stejně jako její zájem nejen o hasiče, ale i třeba ústecké strážníky. Bohužel, od dob ex-starosty Vlastíka Žáčka blahé paměti je jediná. Jeden člověk dokáže leccos, ale ne zrovna při hlasování o penězích.

Tím se dostáváme k pojmenování problému správnými slovy, nejlépe stylem novinovým: „Střekov - Starou automobilovou stříkačkou, kterou už nikdo nechtěl, odbili ústečtí politici sbor dobrovolných hasičů na Střekově. Přes letité hojné sliby nenašli ve svém rozpočtu dost peněz na odpovídající moderní vybavení, které by odpovídalo skutečnosti, že sbor je vlastně na Střekově jediný, který tu zdejší lidé široko daleko mají. Stříkačka pochází z vyřazeného materiálu profesionálních hasičů.“

No a teď řešení problému. To by zas tak složité nemuselo být. Ústecká koalice docela nedávno škrtla investici do přepážkového centra za nějakých pětašedesát milionů korun. Což z nich pár, třeba pět nebo radši sedm, použít na vybavení, opravy hasičárny etc.? Ti chlapi by si to zasloužili a v ústeckém rozpočtu za 1,8 miliardy korun je stejně i celých deset milionů jako když plivne do moře.