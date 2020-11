Chytají zlodějíčky. Slaňují k lidem v bezvědomí. Postarají se o opilce. Uklidňují horké hlavy, které se chtějí prát. Aktivně bojují s nájezdem divočáků na sídliště. Jezdí k nemocným a raněným, jelikož lidé často dřív zavolají na jejich tísňovou linku, než na záchranku. Obsluhují rozsáhlý kamerový systém. Řeší kamiony, přemnožené v Předlicích během svátků v Německu, kdy tam nesmí jezdit.

Někdy je prostě potřeba si říci, že za hloupost se platí. Když zaparkuji na placeném místě a kašlu na parkovné, mohu očekávat žlutý lísteček s pokutou. Když se postavím do křižovatky, navíc mne odtáhnou. Je to moje hloupost a strážníci dělají svou práci. To bychom si měli uvědomit dřív, než jim začneme spílat. Jsou to oni, koho jednou můžeme potřebovat a oni neodmítnou. Mysleme na to.