Před lety jistý starosta při projednávání stavby na zasedání zastupitelstva prohlásil, že kdyby chtěl Karel IV. v oné obci stavět, byl by v prd…, jelikož by se místní ani po dvaceti letech nedohodli, jestli chtějí kostel nebo hospodu. Leckdo by mohl totéž říci i o Střekovu.

Janni Vorlíček, Ústecký deník | Foto: Deník

Je to totiž zhruba už deset let, co tu Saller group odkoupila pozemky u soudu, kde plánuje na velkých prolukách postavit obchodní centrum. Dodnes však nepanuje shoda na všech stranách, jak by ty obchody měly vlastně vypadat.