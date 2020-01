Jak na tobogánu. Tak nějak si musejí připadat obyvatelé města Ústí nad Labem, když přijde na přetřes poplatek za skladování a likvidaci odpadu. Po dvou letech, kdy jsme ho nemuseli platit, ho chce současná městská garnitura v čele s ANO 2011 opět zavádět.

Janni Vorlíček, Ústecký deník | Foto: Deník

Když ho nechalo minulé městské vedení pod taktovkou UFO zrušit, hlavním argumentem přitom bylo splnění slibu, že po zvýšení daně z nemovitosti na minimálně pět stovek za třípokojový byt chce město svým obyvatelům ulevit. Je to stejný argument, který použil i někdejší primátor za ODS Jan Kubata. Ostatně, právě jeho strana daň z nemovitosti zvedla na pro mnohé nehoráznou výši a nechala před lety zrušit poplatek za popelnice poprvé. Vydrželo to také jen dva roky, 2009 a 2010. K dalším argumentům patřily nízké výnosy z výběru peněz za odpady. Desetimilionová agenda spojená s vybíráním poplatku. Vysoké, 110 milionové dluhy, které za nezaplacené odpady lidé městu dlužili. Navrch spojené s neefektivním a nákladným vymáháním, kdy do kasy přitekly s bídou dva miliony ročně a to ještě jen někdy. Spojíme-li to s 30 procenty poplatníků, kteří stejně za odpady zůstanou dlužní, máme výnos kolem dvaceti milionů korun, což ve srovnání s 46 předpokládanými miliony není ani polovina.