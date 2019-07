Že statut města spolu se zákonem o obcích jsou prostě alfou a omegou jeho právního i praktického života. Přesně o tom se teď politická reprezentace Ústí nad Labem a jednotlivých obvodů baví. Tak jako v každém oboru lidského konání jsou v tom peníze až na prvním místě.

Zeptáte-li se obvodního starosty, co vlastně obvody mohou, řeknou vám, že dohromady nic, jen rozhodnout o vzhledu zeleně a čistotě chodníků „za zeleným pásem“, tedy těch, oddělených od silnice travnatou plochou. Zbytek je jen přenesená působnost státu: sem tam nějaké to životní prostředí, správa bytového fondu, mají-li nějaký, Czech point a matrika.

Ústečan, který to poslouchá, musí zákonitě dojít k přesvědčení, že obvodní radnice jsou akorát tak prebendou pro vybrané členy (rozuměj uvolněné) radní, kteří za minimum práce pobírají slušný plat. To sice není tak docela pravda, máme tu ještě shánění dotací na dětská hřiště, kulturu, hasiče a tak dále, ale pravdou zůstává, že to vše by magistrát a „velké město“ zvládly sami.

Otázkou zůstává, co s tím? Nemusíme samozřejmě dělat nic, kromě kosmetických změn směrem k posílení obvodních rozpočtů – protože kdo nic nedělá, nic nezkazí. Navíc zavedení kosmetických změn lze od příštího roku. Byla by to ale škoda, jelikož po mnoha letech máme konečně šanci to vzít pěkně od podlahy a začít se podílet na řízení města, které čím více proklínáme, tím více ho máme rádi.

Druhou možností je zrušit od příštího volebního období obvody a místní radnice ponechat jako detašovaná pracoviště úředníků pro těch pár lidí, co do centra nemohou, nebo nechtějí a všechno řídit centrálně z magistrátu. Tato varianta je pro Ústí s jeho výlučnými místními podmínkami asi nejpraktičtější a nejlevnější, jelikož většina lidí, respektive všichni minimálně jednou denně projdou, nebo projedou okolo Mírového a Lidického náměstí, kde magistrát sídlí. Hrozí ovšem nebezpečí, že periferie se změní v zanedbaná místa plná skládek a slumů, kam se lidé chodí jen vyspat. Jinými slovy je to cesta nejmenšího odporu se všemi riziky, která z toho plynou.

Jako třetí možnost se nabízí udělat, opět od příštího volebního období, malý magistrát bez většiny úřadů, sloužící jen jako reprezentativní pro samosprávu a její nezbytný tým, aby připravovaly městské vyhlášky a rozhodovaly o budoucím rozvoji, či vybraném majetku města a všechno ostatní nechat na městských obvodech a jejich vedení. Některé ze stávajících čtyř by bylo dobré zmenšit a přidat alespoň ještě jeden, lépe dva. Staraly by se o parky, zeleň, úřední agendu, silnice, chodníky, komunitní centra, sociální dávky, stavební úřady a tak dále. Byla by to změna těžší, dražší, a její uvedení do života by trvalo déle než ty předchozí dvě. Ale byla by to také „res publica“, věc veřejná v antickém duchu demokracie. Přinutila by totiž nás všechny, nejen naše zastupitele, abychom obvody změnili z nocleháren v místa, kde žijeme, nikoli jen přežíváme, kde jsou centrální náměstí s parky, kde se lidé setkávají, co chybí především na Střekově.

Možnosti tedy máme tři. Kterou z nich si vybrat, by měli rozhodnout sami Ústečané v referendu. Koneckonců v něm žijeme a budeme žít další desítky let. Musíme vybírat opatrně. Výsledek případného referenda totiž také rozhodne, jestli se nám budou všichni smát, nebo nám konečně zatleskají.