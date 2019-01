Děčín - Naši záchranáři měli možnost v posledních letech ukázat svoji obrovskou potřebnost.

V pondělních dopoledních hodinách probíhala u děčínského pivovaru simulovaná srážka vlaku s autobusem. Integrovaný záchranný systém tak měl možnost vyzkoušet si, jak by obstál v případě vážné nehody, kde je množství zraněných a panika s časem jsou největším nepřítelem. Zkouška, alespoň dle mého, pozorovatelova, pohledu dopadla na výbornou. Nikoho z přítomných by však ani ve snu nenapadlo, že ještě tentýž den odpoledne bude čekat ústecké kolegy totéž, nicméně tentokrát poteče opravdová krev. Naši záchranáři měli možnost v posledních letech ukázat svoji obrovskou potřebnost, především během loňských povodní či požáru v národním parku, takže o jejich perfektní práci nemusíme mít obavy. Nicméně bychom sami měli dělat vše proto, abychom jejich pomoci využívali co nejméně. A tato nehoda to jen potvrzuje. Došlo k ní v nejproblematičtějším úseku našeho kraje. V místě, kde hlavní evropská železniční i silniční spojení kapacitně nestačí. Tak, jak se vyrojí zcela jistě i po této nehodě názory lidí, že vlaky jsou „ pomalé a nebezpečné“– ponechme stranou, nakolik jsou pravdivé, tak se zcela jistě objeví i oprávněné požadavky na bezpečnou dálnici přes České středohoří. Výstavba dálnice sice s touto nehodou nijak přímo nesouvisí, nicméně stát se to jen o pár metrů dál, tak vlak spadl přímo na hlavní silniční tah. A škody, nejen na majetku, mohly být výrazně dramatičtější. Páni ekologové, toto je vzkaz pro vás.

