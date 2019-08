Další prolévají hrdlem své peníze. Načež, řečeno slovy zdejších obyvatel, „… vyhazují obsah kontejnerů všude kolem a hulákají do pozdních nočních hodin.“

Městská policie slíbila, že sem pošle víc hlídek strážníků a nainstaluje mobilní kameru. Zfetovaná a podnapilá individua sice nemůže jako za starých časů Rakouska – Uherska přetáhnout naplocho šavlí, ani zavřít na tři dny do obecní „basy“. Smí je však, co chvíli legitimovat a z místa vykázat. Když to bude dělat dostatečně dlouho a často, na samou hranici šikany, dotyční si prostě najdou pro své opilecké a drogové rejdy jiný plácek. Tak, jako v případě prodejny potravin a restaurace na Skřivánku.

Jenže, jak lidé z Vojanovky poukazují, zatím se toho moc nezměnilo. Opilci tu dělají nepořádek pořád, jen se přesunuli o pár metrů dál, na jiné hřiště. Slib, že zpřísní dohled a dají sem kameru, teď vypadá velmi, velmi planě.

Obyvatelé těžce zkoušené ulice to vidí jako přesně ten druh slibů, které nemají zarmoutit a přitom jen tak nic nezmění. Vcelku správně a po právu poukazují, že městská policie je tu od toho, aby slušné a daně platící občany tohoto města před pobudy všeho druhu chránili.

Strážníci by prostě lidem neměli slibovat rychlá řešení, ani vytvářet dojem, že takový problém vůbec lze rychle vyřešit. Měli by vysvětlit, že jejich možnosti limitují početní stavy, stejně jako možnost v umístění mobilních kamer. Když jich město má, co by na prstech jedné ruky napočítal, nemohou prostě být úplně všude.

Napříště docela jednoduše postačí, když městská policie lidem slíbí jen to, co je v jejích silách. Třeba, že kamery tam sice nedá hned, ale až se uvolní, jako se to nakonec stane tento týden po asi třech nedělích čekání.

Potom ti, koho se to týká, zase třeba obnoví svou důvěru ve chlapy a ženy v uniformách i jejich velitele. Koneckonců, většina z nich svou práci dělá dobře a důvěru si zaslouží. Příkladů pro to máme spoustu.