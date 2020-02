Magistrát odtud před rokem a půl totiž nechal za přibližně 3,5 milionu korun odvézt zhruba 130 tun harampádí. Byla epidemie žloutenky a černá skládka na popud hygieniků musela zmizet. Jenže odpad všeho druhu se tu kupí zas. Právě Pulkova firma zde nyní dělá výkopové práce a v rámci toho nabídla městu pomoc. Přistavte nám kontejnery a my ulici včetně zavšiveného vnitrobloku bagry vyklidíme, hlásala. Jejich stroje to prý zvládnou za tři dny. Stejně jako většina místních obyvatel je Andrej Pulko Rom. Rom, který neváhal přidat ruku k dílu.

Jenže to nestačí. Musí se probudit sami lidé ze Sklářské ulice. Nemůžou se spoléhat na město nebo na cizí firmy. A už vůbec ne na neziskové organizace. Svinčík by si měli uklidit oni, ne se dívat z okna, jak čistí jejich pozemky jiní. A pak ať nám do redakce klidně napíšou: „A máme ji uklizenou!“ Nebo ještě lépe.

Metrové haldy odpadků, po kterých běhají obří potkani, by zde neměly vůbec vzniknout. Proč to nechají zajít vždy tak daleko? Musí přijít další epidemie nějaké nemoci?

Ona už tu vlastně je. Na předlické základní škole epidemiologové objevili šest případů úplavice… Město je v tomto problému nevinně. Na místo posílá hlídkovat strážníky a když je situace neúnosná, na vlastní náklady nepořádek uklidí. Je to dlouhodobý hřích centrálních politiků. Kéž by existoval nějaký Pulko, který na vlastní náklady odveze obrovskou hromadu problémů kolem nepřizpůsobivých Romů. Nejen tato, ale všechny předchozí vlády dělaly, jako by nebyla.