Nebýt emailů se jmény kandidátů do komunálu a na senátora, sotva by kdo postřehl, že se blíží volby. Není jich přitom málo. Hnutí a partaje je totiž rozesílají na všechny strany. V obavách, aby nikdo nezapomněl na jejich existenci, kdyby snad pořádal nějakou tu předvolební debatu, nebo porovnával volební programy. Beztrestná příležitost říct veřejně svému předchůdci, že je neschopný idiot a ještě se při tom těšit pozornosti skandálu lačného davu, je prostě k nezaplacení.

Zdroj: DeníkJinak ale ten předvolební čas nestojí ani za fajfku tabáku. Šeď, nuda, otrava. Žádná anonymní udání pravých Ústečanů, že primátor „and his melody boys“ propili městskou kasu. Žádné konspirační schůzky s maskovanými, vystrašenými poctivými občany, kteří by předávali prefabrikované důkazy, že náměstci si z evropských dotací platí nezletilé milenky. Žádné půlnoční telefonáty rozzuřených funkcionářů, popírajících, že by si přihřívali „polívčičku“ na štvavé kampani proti „tomu trpaslíkovi, co mu okopává kotníky“.

Dneska si všichni tak maximálně bez kousku vtipu spílají na sociálních sítích cestou fake profilů. Musíte se víc snažit, kluci a děvčata. Je s vámi fakticky příšerná nuda.