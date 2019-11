Sestěhoval do něj totiž problémové lidi, bral si od nich přemrštěný nájem dotovaný příspěvky na bydlení a do domu neinvestoval jinak vůbec nic. Partaje z rozpadajícího se baráku pak terorizovali široké okolí svým nevhodným chováním. Což četnými stížnosti dokládá neštěmická radnice.

Jenže co čert nechtěl. Majitelé domu neplnili podmínky ujednání a tak zastupitelům nezbylo, než v pondělí rozhodnutí revokovat a od transakce ustoupit. Zaznělo při tom z lavic opozice, že by městské vedení mělo vytvořit nějaký systém, koncepci, která by jasně stanovila, které domy vykupovat a které ne. Koalice argumentovala, že vytvoření veřejné koncepce jen spekulantům dá dopředu najevo, co a kde chce město kupovat.

S tím nelze než souhlasit. Koncepce ale zbytečná není a město přeci už několikrát ukázalo, že vykoupí jen takovou nemovitost, která je dlouhodobě na obtíž lidem v okolí, kde bují kšeft se sociálními dávkami a ze které bude nějaký užitek. Například v podobě rozšíření bytového fondu, máme-li se bavit výhradně o činžovních domech a panelácích.

Po zrušení obchodu zbyly městu čtyři miliony. Co s nimi? Určitě by bylo možné je použít opět na nákup domů v problémových lokalitách. Nabízí se další dva. Jeden v Předlicích, opravený a v podstatě okamžitě k obývání. Ten ale městští radní koupit nechtěli, jelikož neodpovídal profilu problémového baráku a zdál se jim příliš drahý. Zastupitelé ale zájem mají, jen by rádi slevu a tak pověřili radní jednat o ceně. Další dům je opět v Neštěmicích, tentokráte ve Veslařské ulici. Neštěmické vedení už projevilo zájem o jeho odkoupení a požádalo město, aby ho koupilo.



Dobře to dopadne, chtělo by se říci. Tak to ale ní. Vykupování domů je jen polovičaté řešení, které stojí město peníze. Bohužel se ukazuje jako jediné s nějakým výsledkem. Po vykoupení domu ale problém nezmizí, jen se přesune někam dál. Je potřeba ještě udělat další kroky, počínaje tlakem na zákonodárce, aby s městy při přípravě zákonů spolupracovali a těžili z jejich zkušeností.