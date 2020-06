Třeba tomu v Petrovicích, kde radnice obdržela od ústeckého odboru dopravy lejstro, které jim suše sdělilo, že od května do Silvestra se jim na silnici k přechodu hranice s Německem umísťuje značka se zákazem vjezdu. Místní na to koukali jako blázni, včetně vedení obce, jelikož na ně média už několik dní chrlila zpravodajství o rozvolňování krizových opatření včetně informace o otevření hraničních přechodů. Takže jejich nemilé překvapení bylo na místě.

Zjišťování pravého stavu věcí zabralo dobré dva dny. Dotazy pršely na policii, na magistrát, na zdejší radnici (která nevěděla nic) samozřejmě také. Ptali se podnikatelé i sama radnice. Ač policie odpovídala, že to s tím uzavřením tak nemyslela, rozřešení zašmodrchance nakonec přišlo tak nějak samospádem: značky se zákazy vjezdů začaly z krajských silnic mizet a oba přejezdy u Petrovic otevírat. Vysvětlení nakonec podal až šéf ústeckého odboru dopravy Dalibor Dařílek. Rozhodnutí vydali pouze pro případ, že by přišla obávaná druhá vlna koronavirové pandemie. Aby byly úřady připravené, stačilo jen vzít značky a stavět je na silnici.

Logické a vcelku i očekávané rozhodnutí. Kdyby ovšem v dopisu, či elektronické zprávě do datové schránky bylo pár slovy připojeno tohle vysvětlení, nemusely by místní zmatkovat. Takto se jim ale nelze divit. No, aspoň že úředníci nezapomněli objednat dost ovsa pro úředního šimla. Bylo by nemilé, kdyby nám hlady zcepeněl.