Někteří zdejší řidiči to řeší svérázně: aniž by zaplatili zábor veřejného prostranství, šoupnou na volné parkovací stání reklamní áčko, či kužel a blokují jej klidně celý den. Své SUV si tam postaví na hodinu, poté se odporoučí a zvesela blokují místo dál.

Řidič ve škodovce má potom pocit, že někteří jsou si před zákonem rovnější a jiní nepostihnutelnější. Obzvlášť, když přetáhnou o pár minut parkovací lístek a dostanou za stěrač žlutý lísteček s výzvou k návštěvě nejbližší stanice městských strážníků. To se potom nelze divit, až se jednou nějaký vytočený řidič naštve, reklamní áčko povalí, přejede, zaplatí parkování na celý den a za oknem svého vozu nechá majiteli SUV na viditelném místě obrázek se vztyčeným prostředníkem.

Nedostatek parkovišť v centru by šlo řešit různě, ale veškeré pokusy o parkovací dům tu selhaly. Ať už o podzemní pod Lidickým náměstím, nebo úvahy o jeho stavbě v sousedství chemičky na dnešním parkovišti Spolchemie.



Jistě, vedení města by mohlo z centra udělat pěší zónu, přístupnou jen pro MHD, ale to by ta městská doprava musela mít daleko vyšší úroveň, jezdit častěji, levněji a hlavně všude. Zkuste ovšem říct obyvateli okálů na Střekově, že má v hustém dešti jít na bus a inzultuje vás rukou zatnutou v pěst silou daleko větší, než malou.



Na nejbližší zastávku trolejbusu totiž zdejší musí šlapat zpod Nové Vsi až na Kamenný Vrch pod Staré krematorium, nebo serpentinami bez chodníku na Novosedlické náměstí. Každý, kdo chtěl na Střekově dělat starostu, sliboval linku MHD až sem. Skutek utek a místním nezbývá, než pálit benzín, naftu, plyn ve vlastní režii.

Vrátíme-li se do Pařížské, nejspíš by pomohlo zásobovací pruhy zase pěkně přemalovat. Krámky by stačilo zásobovat po ránu a zbytečně neblokovat nedostatková stání po celý den. Strážníci by měli zábor reklamním áčkem pokutovat stejně, jako neplacení parkovného a mít žlutý lísteček pro každého bez rozdílu sociálního postavení.



Ústečáci by si pak měli dvakrát rozmyslet, jestli jezdí autem, protože musí, nebo zda je to prachobyčejná lenost a pohodlnost.