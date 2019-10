Kolik peněz bude z Evropských dotací pro Ústecko? Jaký rozpočet mají opravy silnic? Bude jezero Milada rezervoárem vody a součástí energetické soustavy, získávajícím elektřinu efektivním a vysoce ekologickým způsobem?

Jako příklad může posloužit právě zatopený lom Milada na Chabařovicku. Léta všichni věřili, že zde vyroste rekreační zóna. Velkorysé plány hovořili o hotelech, vodním resortu etc. Skeptici, upozorňující na neodepsané zásoby uhlí a nestabilní svahy přitom byli bráni za veřejné nepřátele. Předloni se poprvé objevila zpráva o možné stavbě přečerpávací elektrárny na břehu jezera. Všichni nad tím mávli rukou. Stát přeci slíbil, že pozemky u jezera zdarma přepíše na obce. Pak se ukázalo, že bezúplatný převod by mohl být nedovolenou podporou a zvýhodňováním.

Koncem září místopředseda vlády Karel Havlíček obšírně hovořil o možnosti zatopené velkolomy propojit řekou Bílinou do velkého vodního díla a vystavět soustavu přečerpávacích elektráren s výkonem dvou bloků. Vláda rozhodne příští rok poté, co zjistí, kolik to bude stát. Přitom to vypadá, že peněz by na to mohlo být dost. Od těžařů, EU a dalších zdrojů.

Jaké bylo překvapení, že o tom nebyla až do října u hlavních zpravodajských domů víceméně ani zmínka. Pokud ano, tak jen v malé noticce. Zpráva se „povalovala“ pouze na některých městských a firemních webech. Přitom z finančního, ekologického i ekonomického pohledu může vládní plán hodně ovlivnit budoucnost. Namátkou: kde jsou peníze, tam jsou pracovní i obchodní příležitosti. Obzvlášť, když zatopení jednoho lomu stojí přibližně 4 miliardy korun. Nemluvě o investicích na stavbu elektráren, regulaci Bíliny a další.

Čtenář denně dostane, po čem touží a tak je to víceméně správné. Ne vždy to ale bývá zásadní zpráva. Ne snad, že by otvírák, jak se novinářskou hantýrkou nazývá hlavní zpravodajský materiál, neshrnoval nejzajímavější aktuální dění. Jenže když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že otvírák bývá poplatný především čtenářskému vkusu. Nikoli důležitosti v něm popisované události, které se už staly a nelze je změnit. Těžko lze považovat za zásadní, jakkoli to zní cynicky, informaci o týraném psu, nebo smrtelné nehodě na vedlejší silnici, ač své místo ve zpravodajství mají. V širším kontextu jsou ovšem podobné informace naprosto podružné.

Je na novinářích, aby čtenáře informovali o zásadních věcech zábavně a zajímavě. Budeme-li vycházet z obecné vysoké čtenosti regionálních Deníků, snad lze s hrdostí říci, že se to většinou daří.