Teď naposledy jsme se dozvěděli, že zbývající rtuť zůstane tam, kde je, jen ji zakryje jakýsi sarkofág. Rtuť se do podloží dostala během výrobního procesu chloru ve staré elektrolýze. Dnes ho chemička vyrábí unikátní technologií, stoprocentně k životnímu prostředí šetrnou.

Tehdy, před pár desítkami let, ovšem onen divoký tekutý kov do podloží neodkapával jen po kapičkách ale minimálně čůrkem. O to hůř, že půda pod fabrikou není jílovitá a jako taková nepropustná, ale sypká a mile propustná. Není divu, že dosavadní sanace přišla na dobré tři miliardy korun a pokračovat v sanaci odtěžováním kontaminované zeminy, by znamenalo pěkných pár korunek navíc. Chemička tedy navrhla, že to prostě zakryje pokličkou a hotovo. Úřady to, po menších dohadech, samozřejmě, nakonec posvětily.

Co na to veřejnost? Inu, ta většinou nic neříká. Lidé mají v momentálně aktuálnější problémy a co by se mohlo stát ve vzdálené budoucnosti je pro ně spíš věštěním z křišťálové koule, než exaktním údajem. Ten zbytek se dělí na dva tábory. Jedni jsou pro, druzí proti. Ti první argumentují nákladností procesu i bezpečností sarkofágu. Druzí varují před kontaminací spodní vody a peníze je příliš nezajímají. Koneckonců, varoval před tím i bývalý vedoucí ústeckého odboru životního prostředí Jan Zadražil, nejen ekologičtí aktivisté.

Chemičku dnes město obklopilo. Je lhostejné, nakolik jsou její provozy bezpečné, když pod sebou má tikající ekologickou katastrofu. V době, kdy už víme, že voda nám bude v blízké době scházet čím dál víc, je nepochopitelné, že se o něčem tak polovičatém, jako je zakrytí nebezpečné rtuti sarkofágem, vůbec bavíme.

Chemička si za těch víc jak sto let své existence vydělala dost na to, aby se o likvidaci zbývající rtuti postarala. Nehledě na to, že jí v tom finančně pomáhá stát a státu Evropská unie, které se už několikrát Česko zavázalo, že s poničeným životním prostředí udělá. Finanční balíky na likvidaci starých ekologických zátěží na to má a peněz je v nich víc, než dost. Například neustále skloňovaný program Restart. Na peníze bychom hledět neměli. Zdraví, čistá voda, vzduch a potraviny jsou k nezaplacení.