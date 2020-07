Není to poprvé, co se politici navážejí do novin a novinářů. Za sebemenší chybičku se dožadují práva na odpověď, tiskové opravy a omluv div ne na titulní stránce a palcovými titulky. Dělají to hlavy státu i hlavy kdejaké vesnice.

Janni Vorlíček | Foto: Deník

Což o to, jistě není správné, když někoho neprávem vláčíte v médiích a bývá slušností, nepřesnosti opravit a třeba se i omluvit. Ale co když je to opačně?