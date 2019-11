Plné členství jednotlivých zoo umožňují účast na těchto programech. Ta naše ústecká o své členství přišla. Lépe řečeno, má to plné pozastavené a dostala podmínku. Do dvou let všechny nedostatky odstraňte, nebo vás vykopneme. Doslova a do písmene.

Ústecký ředitel zoo Roman Končel rozeslal v reakci na situaci do médií tiskovou zprávu se svou reakcí. Zprávu plnou slov, ovšem nic neříkající, krom toho, co je zjevné a co už ví i veřejnost zcela neodborná z novin.

Mimo to použil strategii nejosvědčenější a v ústeckých luzích a hájích nejoblíbenější. Totiž „já nic, já muzikant - to oni v minulosti nedali do zoo peníze“, případně „na mě nekoukejte, to oni mi to neschválili“. Pak, aby se neřeklo, svůj útok poněkud otupil prohlášením, že současné vedení sem a tam něco financovalo. No dobrá, pud sebezáchovy nám diktuje leccos. Odmítání viny i podlézání chlebodárcům. To se dá ještě tak nějak pochopit.

Od toho jsme ale inteligentní bytosti, abychom si dokázali spočítat, kdy bude lepší přestat hrát mrtvého brouka a házet vinu na druhé. Pan ředitel by minimálně měl lidem a hlavně městu, svému zřizovateli říci co a hlavně za kolik musí být uděláno, aby věci mohl napravit a plné členství v EAZA získat zpět. Koneckonců, nemůže to být tak těžké, když se neustále ohání generelem zoo, jako by to měl být magický svatý grál, co umožní jím vedené organizaci konečné spasení. Případně které výběhy a chovy bude potřeba s ohledem na finanční možnosti města obětovat. Koneckonců, je tím nám všem povinován, jelikož ho platíme ze společné kasy.

Ještě by také měl být připraven si dupnout a městu říci, že pokud ho v jeho úsilí nepodpoří finančně i autoritou zřizovatele, nemůže už odpovědnost za zoo nést a funkci ředitele položit. Jako to v minulosti udělal Václav Poživil. Proč se to ovšem zdá tak nepravděpodobné a nemožné?