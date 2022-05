Jarmil ze Štětí nakládá na Ruzyni letadla bagáží. Jednou v noci se zapomene v nákladovém prostoru boeingu, aby se probudil do indického rána. V Dillí čapne opičáka ze severních Čech malá opice a táhne ho exotickou zemí až do magického opičího chrámu v Himálaji…

To je v kostce příběh rok starého komiksu Jarmil in India, se kterým 43letý litoměřický autor Marek Rubec už nějaký pátek úspěšně objíždí komiksové festivaly v Evropě. Knihu vydal v anglickém Brightonu polský nakladatel Marcel Słomka. Neobvyklý podlouhlý formát dává vyniknout panoramatickým, skvěle kolorovaným kresbám. V nich Rubec těží z toho, co s kamarádem z Litoměřic viděl na vlastní cestě podivuhodnou asijskou zemí: kolony rikš, divoké psy v metru, koupání v posvátné Ganze, hinduistické selfíčkáře před Tádž Máhalem a další věci.

Zdroj: Youtube

Ale zatímco Marek s kamarádem v Indii řešili, jak se zbavit dotěrných domorodců nebo úporné běhavky, zvířecího hrdinu komiksu potkají i nepravděpodobné úkazy: v džungli se setká s hrozivým bengálským tygrem a v opičím chrámu nakonec i s bohem. Ten mu také velmi rychle zařídí zpáteční let domů, aniž by za to dal Jarmil jediný halíř. Jak to? Přečtěte si v komiksu, který stojí za to.

Rubec je pozoruhodný autor a už nějaký čas se o něm neví jen na (severo)české scéně. Komiks o opičákovi Jarmilovi si totiž může přečíst kdokoli na světě i bez překladu. Rubec totiž zdárně dokáže vyprávět příběh úplně beze slov, jen prostřednictvím obrázků. Podobně jako někteří další, spíš zahraniční autoři grafických novel.

Tvůrce Jarmila, podobně jako autoři dalších vydařených ilustrovaných příběhů, tímto způsobem vracejí čtenáře nejen do jejich dětství, kdy si obvykle po epizodě poslouchaných pohádek osahávali svět čtením ryze obrázkových knih. Ale tak se vlastně přeneseně dostáváme i do dětství celého lidstva, které se s pomocí obrázků dorozumívalo ještě dříve než s písmeny. A vracet se na začátek, to přece často stojí za to.

Marek Rubec se narodil v roce 1979 v Litoměřicích, kde stále žije. Studoval na zdejší střední pedagogické škole, poté absolvoval na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a v ateliéru animované tvorby Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Živí se jako ilustrátor a pedagog Vyšší odborné školy a Střední školy obalové techniky ve Štětí. Díky komiksu často cestuje. Rubcův opičí hrdina Jarmil se v knize z produkce polsko-anglického vydavatelství Centrala objevuje na komiksových festivalech a ve speciálních knihkupectvích po celém světě. Další informace najdete na www.centrala.org.uk.