Člověk se nestačí divit, co všechno se dá objevit za poklady během čištění městských kašen, fontán a vodotrysků.

Janni Vorlíček | Foto: Deník

Jeden by řekl, že to jistě budou pozůstatky obětin vodnímu bohu, či rusalkám. Jen tak si lze totiž vysvětlit zbytky pokrmů, kostí pečených opeřenců, nádob z voskovaného papíru a polystyrenu, láhví se zbytky opojných nápojů i blíže neurčené botanické zbytky, pocházející nejspíše z vykuřovadel válečkovitého tvaru a bylinek z aromaterapie do šlukovadel, jež v bazéncích každých čtrnáct dnů nacházejí zřízenci s hadicí a košťaty v rukách.