Asi to nebyl nejlepší nápad. Vlézt do ústeckého krematoria a natáčet. Pietu, nebožtíky, zázemí, truchlící pozůstalé a smuteční hosty. Takové věci se prostě nedělají.

Zdroj: DeníkYoutuber Majk místo aby překročil svůj stín si tak maximálně nakročil k pěkným starostem. Rozzlobené město Ústí nad Labem na něj totiž podalo trestní oznámení. Jak pravil ústecký primátor Petr Nedvědický, nic jiného mu prý ani nezbývalo. Na lid musí být přísnost a špatnosti je třeba potrestat. Snad by to i mohla být pravda.

Mohla by, kdyby město v minulosti potrestalo minimálně vyhazovem neschopné úředníky, případně se soudilo o škody za zpackaný územní plán. Kdyby krematorium nemělo doslova dveře dokořán. Kdyby si sám hříšný youtuber a influencer nenasypal popel na hlavu, natočená videa nestáhnul ze svého kanálu a pěkně město neodprosil. Vždyť kromě trochy té uražené ješitnosti a odhalení pořádného šlendriánu v městských službách se nic jiného nestalo.

Potrestání zaslouží spíš ti, kdo krematorium nezabezpečili a ohrozili tak městský majetek. Mohlo to celé skončit jako ve svém důsledku užitečná klukovina. Mohlo. To by se to ale nesmělo stát v Ústí, že?