Méně řečí, víc nápadů a bude nám v Ústí lépe

Nadávat u piva umí každý. Komunální politici to dělají jen pro peníze, jsou to podplacení lumpové, městské firmy vedou jejich kamarádíčci, je to politická trafika. Jeden každý z nás už určitě něco takového slyšel, nebo řekl. Ale něco sám vymyslet, co bude fungovat, to neumí každý.

Foto: Deník