Někteří se sice spokojí jen s křišťálově čistou vodou a místem pro ručník, daleko od hlučícího davu. Ale ruku na srdce, v horkém dni se nanuku nebo studené limonády nedožaduje jen málokdo. Navíc děti se potřebují vyřádit a s klouzačkami a dalšími vodními prvky to jde zkrátka lépe. A langoš nebo hranolky jako svačina, to také nesmí na správném výletě chybět.

Milada to všechno ale zatím nabízí jen velmi skromně nebo dokonce vůbec. Pro mnohé je to důvod ke kritice či k tomu, že místo na Miladu vyrazí někam jinam.

Možná se to do budoucna změní, nad přeměnou jezera a jeho dalšímu využití, dost možná i směrem k rekreačnímu středisku, si lámou hlavu odborníci v aktuální krajinářsko-urbanistické studii. Ať už z ní vzejde cokoli, může pouze zlepšit nebo poničit to, co už skoro dokonalé je. Protože Milada není primárně turistickou atrakcí, ale především ukázkou vítězství přírody a nás všech. Obyvatel kraje, kde už snad ekonomickým zájmům nepodstupujeme nejvyšší cenu. Zničenou přírodu a zbořené vesnice.