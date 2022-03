Je vám šestnáct let, připravujete se v posledním roce školy na státní zkoušky. Umíte kreslit a máte vlohy k architektuře. Pak najednou přiletí bomba a domek, kde bylo šest lidí a mezi nimi mladá maminka s rok a půl starými dvojčátky, nebo spolužák z devítky, kterému bylo patnáct let, vymaže ze světa. Nikdo nepřežil. Najednou utíkáte pod dělostřeleckou palbou a jen díky obětavosti jedné ženy se po dvou dnech dostanete do cizího města s igelitkou v ruce a nejistotou, jestli vaše sestra v Kyjevě a tatínek v armádě žijí. Takové příběhy uprchlíci vyprávějí.