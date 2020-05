Vlastně až na decentní položení obligátní kytičky s věnečkem (rozměrů sice malých, leč oku lahodících) městským vedením u pamětní desky (plastové, bronz by dávno někdo šlohl) zavěšené na budově magistrátu.

Ačkoliv národ český chová nechuť více než značnou vůči fangličkaření, mávání prápory a patetickým výlevům obecně už od dob kamarádíčkování se Sovětským svazem (na věčné časy a nikdy jinak), neměli bychom na podobná tragická výročí zapomínat. Nikdy. Ani v době krize, jako je tato. Obzvlášť, když mnozí z nás nemohou dělat nic jiného, než útrpně čekat až vláda rozvolní a uvolní. Koneckonců, při tom nicnedělání (vyjma anonymního telefonování policii, že soused si nevzal roušku) by se určitě našel nějaký ten čas na poučení rozdivočených ratolestí o tragické minulosti rodného města.

Vždyť tehdy zmizela z mapy čtvrť Ostrov (jako tuhle ulice Na Nivách), staré domy kolem náměstí, původní knihovna, Houdkovo řeznictví, klášter dominikánů, zásah dostala kasárna SS, tedy dnešní ZŠ Karla IV. Pochroumané bylo nádraží, koleje, přístav a nějaké ty šífy. Zahynulo kolem dvou tisícovek lidí.

Jistě, od toho válka prostě je, aby jeden národ přinutil ten druhý krvácet za svou vlast. My, potomci těch, kteří to zažili a třeba i bojovali, (abychom o tom dnes mohli mudrovat) si musíme dnes a denně opakovat, že něco takového nechceme a pokud musíme, mělo by násilí zůstat důvodem, proč se jdeme rvát, nikoli prostředkem, jak řešit problémy.

Prostě a jednoduše, kdo ignoruje významná výročí svého rodiště, ztratí svůj vztah k němu, své kořeny. Jak potom po něm můžeme chtít, aby neházel vajgly na dlažbu a pouštěl starší sednout, když mu Ústí i lidé v něm budou ukradení (jak evropské dotace z ROPu)?