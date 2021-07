Předzahrádky u restaurací nejsou veřejnou lavičkou. Patří restauraci, která si plochu chodníku pronajímá. Na to zapomínala celkem pravidelně skupinka Ústečanů, která každou chvíli obsadila předzahrádku španělské restaurace v Hrnčířské ulici.

Jeden, možná dva si objednají jedno pivo, zbytek kolem nich postává, hlučí a všichni společně se krmí levným kebabem z okýnka odnaproti.

Až to jeden z provozovatelů restaurace nevydržel. V sobotu večer skupince ze stolu sebral fastfoodové speciality s poloprázdnými PETkami a vyhodil je do popelnice. Přidal důrazné připomenutí, že podobné chování možná patří do parku, ale ne do restaurace. Načež se strhla pranice, kterou rozehnaly až osádky deseti policejních aut.

Bitku někdo natočil mobilem a poslal na sociální síť Facebook, kde se strhl povyk, jehož leitmotivem je obviňování personálu restaurace z rasismu, jelikož ona nevítaná skupinka byla romského původu.

Restauratéři jsou obchodníci, zajímá je naditá peněženka. Barva kůže jim bývá ukradená. U dobrého zákazníka a štamgasta dovedou leckdy přimhouřit obě oči. V tomto případě by ovšem museli mít oči zavřené a ještě být slepci. Prostě a jednoduše, hostem restaurace se člověk stane ve chvíli, kdy si objedná z nápojového, či jídelního lístku. Do té doby je pouhým návštěvníkem, na jehož chování záleží, jak k němu bude obsluha přistupovat.

V tomto případě bylo hodně za čarou.