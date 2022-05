Ukrajina ještě nezemřela! To je název vysoce aktuální výstavy v galerii Rampa, kterou najdete ve 4. patře fakulty umění a designu v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem. Vystavují tu mladí ukrajinští umělci, kteří i přes to, že jejich zemí zmítá válka, nepřestali tvořit. A navrch tvoří právě na téma aktuálního konfliktu.

Jejich obrazy nabízejí trochu jiný pohled na současné dění než výmluvné, ale někdy už otupující snímky násilí, zkázy a utrpení, kterými válku na Ukrajině prakticky nonstop představují televize i weby. Zatímco leckteré efemérní dokumentární fotky a videa vámi projdou a hned zase odejdou, umělecká poselství čtveřice Ukrajinců vám z hlavy jen tak nezmizí. A to i proto, že jsou dobře udělané.

Obrazy Antona Logova vyprávějí o současné hrůze a utrpení v malířském duchu ruské avantgardy začátku minulého století. Asociují venkovany Kazimira Maleviče, vyniká variace na Picassovo ikonické protiválečné dílo Guerniku. Oproti tomu minimalistické černobílé kresby Vladislava Ryaboshtana sledují destrukci ukrajinských měst zdálky a distancovaně. Jakoby z jednoduché pouliční kamery nebo ze Street View Google map. Právě tato díla snad chtějí komentovat to, jak dnes válku sice máme z první ruky a v přímém přenosu, ale o to víc bezbranní se tváří tvář k ní cítíme. Na emoce, ale inteligentně, zase útočí výjevy bezbranných schoulených postav v podání Oleskii Reviky, když dává svým obrazům výmluvný rudý akcent a červenou linku. Podobně psychologicky záludné jsou i abstraktní fragmenty rukou a srdce v křeči Albiny Yalozy.

Povedenou výstavu mají na svědomí studentky kurátorských studií. Spolu s Natálií Henclovou a Lindou Sudovou také Alice Zábranská z Prahy. Ta prozradila, že vystavující autoři jsou stále na Ukrajině, kurátorky s nimi komunikovaly na dálku. „Ta díla jsou digitální tisky, kvůli bezpečnosti nebylo možné originály fyzicky převézt do Ústí. Poslali nám data a my to vytiskli v rozměrech, na kterých jsme se domluvili,“ říká Zábranská. Spolu s kolegyněmi chtěla představit ty umělce, kteří reagují přímo na současnou válku na Ukrajině. „Všichni čtyři v tu chvíli, kdy jsme výstavu chystali, na to téma tvořili. A stále tvoří, šíří to i na internetu,“ popisuje kurátorka s tím, že nabídkou výstavy v Ústí byli umělci nadšení.

Mezinárodní rozměr nezískal letošní program galerie Rampa ad hoc kvůli ukrajinskému konfliktu. Už i první výstava aktuálního tria kurátorek totiž nelovila v "českém rybníku". Fotkami se tu představil student fakulty z Ugandy. A další internacionální výstavu chystají na Rampě v říjnu, kdy se tu svými díly představí česko-norská umělecká dvojice z Prahy Isabela Grosseová a Jesper Alvaer. „Je to proto, že jsme letošní cyklus tří výstav v Rampě navázali na chystané předsednictví Česka v radě Evropské unie,“ vysvětluje Zábranská.