Je horší chřipka, nebo koronavirus? Jako laici bychom snad mohli vycházet ze statistik a historických svědectví. Koneckonců, odhadované oběti španělské chřipky po první světové válce hovoří o 20 až 100 milionech obětí. Ani odborníci se nedokážou shodnout na tom, kolik jich vlastně bylo a je to pochopitelné, vzhledem k možnostem komunikace té doby.

Foto: Deník

Co ale víme přesně, že v poslední chřipkové sezoně v ČR, tedy v letech 2019/2020 do počátku krizového stavu začátkem března, bylo podle dat Státního zdravotního ústavu ohlášeno celkem 267 klinicky závažných případů chřipkové infekce vyžadující hospitalizaci v režimu intenzivní péče, z nichž 55 lidí infekci podlehlo. Průměrně se uvádí, že na chřipku u nás zemře 1,5 tisíce lidí ročně, počty nemocných každoročně dosahují statisíců, a to platí co do procenta i v okolních zemích.