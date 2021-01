V takové situaci by zpanikařil nebo možná alespoň znejistěl nejeden dospělý. Ne tak tři školáci, kluci z Ústí, kteří se v minulém týdnu zachovali na jedničku s hvězdičkou. Petr Bureš a Vít Harvan jsou sedmáci, Pavel Hrdý je v prvním ročníku střední školy.

Nezaváhali ani na vteřinu a hned začali pomáhat. Bleskově volali linku 155, okamžitě začali s resuscitací. „Zaklonili jsme mu hlavu, abychom uvolnili dýchací cesty. Začal jsem s masáží srdce, po nějaké době jsme se střídali,“ líčil jeden z nich. I podle záchranářů se kluci zachovali velmi profesionálně, duchapřítomně, jednali rychle.

Zeptejme se sami sebe. I když by to mělo být samozřejmé, dokázali bychom to takhle dobře taky? Je jen dobře, že nejen ve školách, ale i při různých ukázkách, dnech záchranářů a podobně, se ukazuje, jak pomáhat.

Bohužel, i když se muže podařilo oživit, později kvůli komplikacím v nemocnici zemřel. Smutné. Přesto patří těm třem poděkování, počínali si výborně, snažili se o záchranu ze všech sil. Všichni tři by zasloužili metál.