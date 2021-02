Ono se řekne, musíme to nějak vydržet. Jenže dneska je to už jenom prázdná fráze. Vládní kompenzace není pro každého, jak je vidět ze zoufalého pokusu Ski areálu na Telnici otevřít. Krachující firmy stejně sotva zachrání, nehledě na martyrium, které musí žadatel na úřadech absolvovat.

Foto: Deník

Jestliže vláda přikazuje a vydává direktivy, měla by to dělat pořádně. Na covid zemřelo v republice už víc než patnáct tisíc lidí. Máme nejvyšší úmrtnost na sto tisíc obyvatel v republice. Tvrdit, že za to můžeme my všichni, je sprosťáctví.