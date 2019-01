Stále ještě věřím tomu, že většina lidí, kteří žijí v této zemi, není špatná. Ačkoliv někdy mívám pochybnosti. Především při čtení nejmenovaného bulvárního deníku musí věci neznalý člověk dospět k názoru, že pro Čechy, povrchní to národ, je nejvíce důležité, jestli má jakási sezonní „celebritka" pihu na pozadí, případně jaké nosí prádlo.

Při sledování jisté nejmenované televize by zas mohl dospět k názoru, že jsme národ vrahů, zlodějů a prznitelů malých dětí. Samozřejmě hloupost. Pak tu ještě zprávy o tom, že mecenáš zaplatí malému Šimonovi pobyt v lázních, který ho postaví na nohy. Palec nahoru!

Také jsem se dočetl, že je třeba prolomit těžební limity kvůli složité situaci v kraji. Lhostejno, jak vysoko je ten, kdo to tvrdí, pro mne je to hloupost, nad níž mi zůstává rozum stát. Přeloženo do řeči obecné: Je třeba bezohledně rabovat naše přírodní bohatství, aby těžaři měli miliardové zisky. Palec dolů!