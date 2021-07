Peklo na zemi, respektive v ulici Na Spálence a okolí připravili stavaři zdejším obyvatelům. Tak nějak totiž nepočítali s tím, že když ulici rozkopají a zaberou většinu parkovacích míst kolem plaveckého areálu na Klíši, návštěvníci koupaliště si auta postaví všude, kde bude trochu volno. A nejen oni.

Nedalo se tu pořádně chodit, natož aby tu projeli hasiči a záchranka. Nakonec se vedení města s místními sešlo, poslechlo si je a připravilo opatření, která mají pomoci. Od vyčlení parkovacích míst pro invalidy po zákazy stání.

Jistě, rozkopaná ulice radosti moc nepřidá. Tedy, lidé chápou, že opravit silnici, potrubí, vyměnit kabely a tak podobně je potřeba. Ostatně, jsou to právě oni, kdo nejvíc nadávají, že něco z toho nefunguje a mají na to nezpochybnitelné právo, protože platí daně a poplatky za energie i služby.

Co ale nechápou, chápat nechtějí a nepochopí je takové to „turecké“ hospodářství, které stavby čas od času provází. Počínaje lokální výspravou čehokoliv a zvlněnou dálnicí za miliardy konče. Takovou schůzku a důkladnou kontrolu terénu měli zástupci města a stavební firmy zorganizovat ještě před stavbou, ne až s křížkem po funuse. Je to poučení pro příště. Minimálně tedy na další etapy oprav kolem klíšských bazénů.