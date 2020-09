Hurá, do školy. Po půl roce vyrazí školáci do lavic. Tedy většina, pár jich už tam sedělo. Úplně nová bude ta situace pro prvňáky. Někteří už se brzy seznámí i s koronavirovou krizí a jejími dopady. Tuhle rouškou, onde zákazem shlukování, jinde méně luxusními pomůckami.

Janni Vorlíček | Foto: Deník

Právě školní pomůcky patří k drahým položkám. Město Ústí nad Labem už několik let přispívá dvěma tisícovkami prvňáčkům právě na školní pomůcky. Od dob Jiřího Paroubka se tento příspěvek nazývá pastelkovným. Dohromady to většinou udělá kolem dvou milionů, jelikož prvňáků bývá kolem tisícovky. I letos to tak bude, navzdory pandemii a jejím nepříjemným dopadům na daňové příjmy měst.