Jenže, nedá se nic dělat. Město by v příštím roce mělo hospodařit s celkovými příjmy ve výši 1,8 miliardy, z toho s daňovými příjmy 1,46 miliardy. To je o 222 milionů méně, než počítalo na letošek.

Muselo proto na příští rok v investicích škrtnout 154 milionů a vyčlenit na ně pouze 233,1 milionu. Žukovovka by prý spolkla z této částky podle magistrátních odhadů nějakých 80 a 90 milionů korun a kdo ví, jestli by to při dnešní drahotě a sklonům firem předražovat nebylo mnohem víc.

Pokud chce město ušetřit, bude se muset uskromnit. V každém případě, některé problémy ale město vůbec řešit nemuselo. Třeba zrovna tu Žukovovku. Kdyby lépe plánovalo v minulosti, rekonstrukci rozložilo na dva roky a zarazilo průjezd kamionům do Setuzy vrchem přes Novosedlické náměstí, nemuseli bychom se teď rozčilovat, že na jedné z nejfrekventovanějších silnic Střekova odrovnáme během roku podvozek svých automobilů, nebo kvůli oklice spálíme víc benzinu a nafty.

Peníze jsou prostě alfa a omega.