Dívat se na skácené a polámané stromy není zrovna milý pohled. Obzvlášť, když tím stromem je semenáček jedné z nejstarších památných lip v republice, kterou by mohly zachránit městské kamery. Což se nestalo.

Takzvanou Klokočovskou lípu, která je stará odhadem devět stovek let, před necelými třemi lety k výročí stého založení Československa věnovala městu poslankyně a ústecká radní Eva Fialová. Zpráva o zlámání lípy ve Smetanových sadech, prakticky v centru města a pod kamerami, jí doslova vehnala slzy do očí. Není divu, na získání semenáčku je potřeba zvláštní povolení, pěstuje se dalších minimálně pět let, než je vůbec možné unikátní stromek přenést a zasadit.

Bohužel, namísto dalšího krásného stromu, na který by mohlo být město hrdé, tu máme docela malebný malý pařízek, kterýžto je dokonalým pomníčkem lidské omezenosti a hlouposti.

Co je na tom ovšem zarážející a ukazuje na další problém, je přetížení městského kamerového systému. Strážníci pachatele na kameře nezachytili a činu nezabránili.

Dohledové centrum totiž bylo vytvořeno na nějaké přibližně dvě desítky kamer. Dnes je sem svedeno zhruba 175 kamer. Jelikož není v lidských silách sledovat všechny najednou v nějakých osmi lidech, kamery ztrácí minimálně polovinu svého výkonu v boji proti nekalým živlům.

Jinými slovy - městská policie potřebuje urgentně nové dohledové centrum a město by ho mělo po letech slibů konečně vybudovat.