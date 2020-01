Postřeh Miroslava Vlacha

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Seděl na pařezu a kouřil. Z dálky to vypadalo, že právě dokončil své dílo, jen motorová pila mu chyběla. Pomalu jsem k němu dokráčel a teprve na místě pochopil, co dělá. Urostlý senior počítal letorosty na čerstvém nebožtíkovi a nemohl se dobrat konce. Střed kmene byl dutý, přesto stáří odhadoval na sto let.