Když jsem byl malý kluk, tak si opravdu nepamatuji, že by někde v okolí Ústí pobíhaly masky, tancoval medvěd a muzika provázela masopust. Abych se někoho náhodou nedotkl, možná, že v kopcích to bylo jiné. Já bydlel ve Všebořicích, veřejnou atrakcí tam byly Velikonoce s pomlázkou a Dětský den na škvárovém hřišti.

V loňském roce jsem nafotil hned několik masopustů v okolí a moc se těším na ty letošní. Roudníky šly příkladem, v sobotu 25. ledna představily svého chlupáče s doprovodem. Smáli se všichni, i starosta Chabařovic Josef Kusebauch.

Doufám, že se pochlapí Dubičky, Chlumec, Brná, Zubrnice, Petrovice, Tisá atd. Velká taškařice se prý chystá do samotné metropole severu. Ústecký masopust s bohatým programem je plánován na sobotu 15. února. Začíná se na Lidickém náměstí v 11 hodin. Mám takový dojem, že minule se do teplého medvědího kožichu nasoukal samotný primátor Petr Nedvědický. Nevím, jestli k tanci vyzval všechny dámy před divadlem, ale vydržel do samého konce.

Kalendář už měsíc představuje rok 2020, třeba se ukáže mezi rozesmátými tvářemi i hejtman Oldřich Bubeníček. Můj dědeček by řekl: „Maska není podmínkou, široký úsměv povinností.“