Postřeh Miroslava Vlacha

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Včera jsem byl ještě kluk, dnes děda na plný úvazek. Čas nelze zastavit. Černé vlasy do padesátky, potom přišel stříbrný melír, nyní v zrcadle vidím Mrazíka. Nebrečím, jenom se ptám sám sebe. Co bude zítra? Možná, že v roce 2050 už noviny v tištěné podobě vycházet vůbec nebudou a informační kanál bude zajišťovat družicový systém Ikárie XB- 1 rovnou do náramku, který nahradí chytrý telefon. Technika nás zničí!