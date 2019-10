Dlouho jsem bydlel v paneláku, vím jak chutná sprška od sousedů, když jim přeteče vana. Stát se to může, když máte malé děti a nutně potřebujete nakoupit. Unavená maminka se omluvila, táta přinesl košík třešní.

Nedávno jsem byl u kamaráda, bydlí na vesnici, opravuje dům po rodičích, když má čas a peníze. Překvapil mě tvrzením, že mu soused přivezl dřevo na plot a ještě mu pomáhal s jeho stavbou. On mu seká zahradu, když je na dovolené, zalévá muškáty v okně a vozí děti do školy. „Hodně nás vyškolily povodně, to bychom bez sousedů nedali. Nebyl jsem sám, kdo měl bahno v obýváku, ti na kopci nestáli stranou, navlékli montérky a do pozdních nočních hodin tu dřeli jako na vlastním. Neštěstí nás spojilo. Nevím, co je to závist. Karel přinese meruňky, Pepa med, společně si zazpíváme v hospodě. Pohoda,“ tvrdil můj přívětivý vypravěč.

Ani já si nemohu na sousedy stěžovat. Když praskla na borovici před domem silná větev, už tu byl pořádný borec s pilou. O každých Velikonocích mám o zábavu postaráno, dokonce byla v plánu i spojovací branka na zahradě, ale tu už tchán bohužel nestihl, jak se říká, realizovat.

V ulici jsem zaregistroval pokus o sblížení rodin u takového malého táboráčku. Jednou jsem tam byl a musím jenom chválit. Jak to máte Vy? Také vám soused dělá ptačí budky?