Vyšel jsem před dům, abych uklidil střepy po rozbité pivní láhvi. Větší část ležela u plotu, zbytek na chodníku. Nevím, komu se to přihodilo, asi někam spěchal a měl velkou žízeň. Žádné noční pěvce jsem v neděli nezaznamenal.

Nabíral jsem nebezpečný nález na lopatku a najednou se za mnou ozval hlas. „Jsou to prasata, tamhle v zatáčce leží nějaké bota. Já bych to po nich neuklízel, od toho jsou Městské služby. Znáte to heslo, aktivní blbec, je horší než třídní nepřítel. Za chvilku budete zametat celou ulici,“ pokusil se o vtip statný kuřák v procházkovém tempu.

„Podívejte se na ty díry v silnici, nikoho to nezajímá, úklidový vůz tu nebyl pěkně dlouho,“ pokračoval v přednesu a podrážděně zalistoval ve své paměti. „Zrovna včera jsem si všiml ve městě nových laviček u divadla. To je tedy fušeřina. Když jsem si chtěl sednout, jedna se málem rozpadla. Žádný poctivý řemeslník by to ven nevystavil i učeň by se styděl,“ informoval mne pán, který se asi špatně vyspal.

Přidal jsem na lopatu ještě pár šišek a zavřel branku. Chlápek toho měl v zásobě jistě víc, ale já nemám rád kuřáky, co kritizují všechno kolem, potom pošlou k zemi zbytek cigarety a ještě u toho nacvičeného gesta provokativně zašlápnou nic netušícího brouka.

Zameťte si před svým prahem, pane Rumburaku!