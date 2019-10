Omlouvám se všem profíkům, znalcům, statistickým křivkám a věhlasným prognostikům, ale já jsem ho také rád viděl před kamerou. Karel Gott zrál jako víno.

Mistr, hvězda, pěvecký idol, dříč. Většina národa jej oplakává, pár škarohlídů se také objevilo. Dokázal něco neuvěřitelného, našel svou maršálskou hůl v elektrikářské dílně a dobyl s ní svět. Závistivci vidí hlavně jeho bankovní konto, bulvár se rád přidá s informací o sbírce obrazů, vozidel, probírá se jeho šatníkem.

Podle mne to byl úžasný pracant a skvělý táta. Tyhle Vánoce budou na Bertramce smutné, ale jisté je jedno. Na pana Karla Gotta si národ vzpomene za deset, dvacet, třicet, padesát let.

Horší to bude s vybavením tváře některých kritiků, kteří se najednou probudili a hlásají, že to všechno bylo jinak. Raději bych se koukal stále dokola na silvestrovské scénky s Karlem Gottem, rozebíral texty jeho písniček, nebo si prohlížel zajímavé obrazy, než ztrácel čas v diskusi s lidmi, kteří ubližují těm, co se už nemohou bránit.

Važme si lidí, jako byl on, držme palce jeho dcerám, jméno Gott nesmírně zavazuje. Možná, že to vidíte jinak, ale druhý Gott tu už nebude!