Hodně mají obě města společné. Byly doby, kdy jejich uhlí chtěl celý svět. Vysoké komíny, prach, žlutý sníh. Hodně se změnilo za posledních 30 let na severu i v Ostravě.

O prázdninách si vyměňujeme nové poznatky přes plot, k sousedům jezdí paní Zuzana. V Ústí se narodila, dlouhá léta bydlí v Ostravě. „Tady je krásná krajina kolem Labe, my máme kousek do Beskyd. Už jsem si tam zvykla, syna mám v Kanadě, dcera ze mě udělala babičku,“ vysvětluje pohledná učitelka, která na svůj věk nevypadá.

„Všichni znáte Stodolní, Zlatou tretru, fotbalistu Baroše, písničkáře Nohavicu, slavné ostravské herce bydlící nyní v Praze, krásné modelky, neporazitelnou Helenu Fibingerovou. Běžný Ústečan však nezná současnou největší atrakci, Dolní Vítkovice,“ chlubí se vypravěčka. „Město vybudovalo v bývalých slévárnách a hutích ohromnou víceúčelovou odpočinkovou zónu, kam nejen o prázdninách míří tisíce turistů. Za jeden den to neprojdete. Nemusíte se bát, že se někde ušpiníte, vše je čisté, budovy opravené, nové chodníky, veliké moderní haly, muzea, sportoviště, restaurace. Zájem je o Svět techniky, hudební festival, galerie. Tam by měla vyjet celá radnice z Ústí s kamerou. Nestačili by se divit, co se dá vybudovat poblíž bývalých uhelných hald,“ s úsměvem doporučuje internet paní Zuzka.

Už jsem se díval, moc šikovné město je ta Ostrava.

Miroslav Vlach