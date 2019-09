První podzimní den jsem oslavil prací, stále natírám plot. Je to hrozná práce, vůbec mě to nebaví, ale nejsou lidi. Položil jsem na zem brusku a otevřel plechovku se základovkou, především sloupky dostaly zabrat. Najednou u branky zastavilo auto a řidič na mne mával rukou. Hned první větou mi naznačil, že je cizinec ovládající několik světových jazyků, já oponoval němčinou, která mu nechutnala. Nakonec jsem pochopil, že mu jde o kšeft.

„Vracím se domů, pracoval jsem tu několik let, do letadla mi nevezmou nářadí, které jsem tu zakoupil. Všechno je legální, zaplacené. Při údržbě domu by se Vám taková výbava hodila,“ vysvětloval pomalu, abych to pochopil. Několikrát jsem jej odmítl, ale přesto otevřel kufr a ukázal dvě profesionální značkové přepravky pro luxusní zboží. Jako bonus nabízel motorovou pilu. Nechápal jsem jeho nabídku, původní cena byla skutečně astronomická, na faktuře byla částka v eurech i v korunách.

On chtěl třetinu! Hledal jsem skrytou kameru, hlavou mi proběhli šmejdi, na zloděje opravdu nevypadal. Dárek pro syna by to byl pohádkový, ale obchody na ulici zásadně neuzavírám. Bramborový dobrák mi dal před několika roky lekci, na kterou dlouho nezapomenu. Ochotně mi odnesl tři pytle až na zahradu, naúčtoval čtyři a zmizel. Táta mi vždycky říkal: „Důvěřuj, ale blbce ze sebe nedělej!“