Pouze jednoho dědečka jsem měl coby malý kluk. Ten druhý zemřel dřív, než jsem se narodil. Byl prý vysoký a kouřil dlouhou fajfku. Nosil černý klobouk a jmenoval se Václav. Na fotce vypadal zdravě, ale babička ho přežila o dvacet let.

Po obdržení důchodového výměru jsem několik let navštěvoval v jednom domově pro seniory stoletou Aničku Walterovou. Vitální dáma mi vyprávěla o starém Ústí, popisovala hlavní ulice před válkou i po ní. Paměť měla jako solidní lidská encyklopedie, rozloučili jsme se, když jí bylo 105 let.

Včera jsem byl na oslavě jedné příbuzné, asi to číst nebude, tak prozradím, že jí bylo sedmdesát. Stejně starých pamětnic tam bylo víc, žádná na ten věk nevypadala. Jiřinka stále pracuje s mládeží, celá skupinka aktivních žen pravidelně létá do Egypta za sluncem. Jejich fotky v plavkách by nahodilého diváka překvapily.

Raději jsem dobrovolně přiznal operaci kyčle, vypadalo to, že se chystají na taneček. Barevné vlasové přelivy komplikovaly odhad, jejich protějšky vsadily na stříbrnou. Klasik by řekl, „zřejmě dobrý oddíl.“ Nevíte náhodou, kdy začíná u žen podzim života? Já už si chystám kulicha.

Pomalu se blíží závěr roku, užívejte si každý den a nevěřte kalendáři!